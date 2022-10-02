الذكرى الخامسة للاستفتاء.. الكتالونيون يتظاهرون من أجل الانفصال

نظّم آلاف الأشخاص تظاهرات مجددًا في كتالونيا من أجل انفصال الإقليم، في الذكرى الخامسة للاستفتاء حول الانفصال عن إسبانيا.

واحتشد الانفصاليون عند قوس النصر بوسط برشلونة مساء السبت، وطالبوا باستقالة الحكومة الإقليمية لرئيس الوزراء “بيري أراغونيس”، من بين أمور أخرى.

ويعتقد المتظاهرون أن أراغونيس يتصرف بتردد شديد في الوفاء بالتعهد الذي قطعه في حملته الانتخابية لإنشاء جمهورية كتالونية مستقلة.

وشارك نحو 11 ألف شخص في المسيرة، وفقًا لتقديرات الشرطة.

كذلك، حثّت “دولورس فاليو”، رئيسة حركة استقلال كتالونيا، أراغونيس على تقديم “خطة لتحقيق الانفصال”، وصاحت: “إذا لم يتمكن الساسة من القيام بها، فسنقوم بها نحن. لن يتمكنوا من إيقافنا”.

وقال أراغونيس في بيان إن حكومته الائتلافية ما زالت تكافح من أجل الانفصال، لكنّها ترغب في إجراء استفتاء توافق عليه الحكومة المركزية.