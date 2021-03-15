الذكرى العاشرة للثورة السورية... صمتت البراميل وتفجرت الطوابير

طوت سوريا إذا في الخامس عشر من آذار 10 سنوات على انطلاق ثورتها التي تحولت إلى بحر من الدم، بعد أن قرر النظام مواجهة أصوات المحتجين بالنار والرصاص.

أكثر من 388 ألف قتيل حصيلة 10 سنوات من الحرب الدامية التي شهدتها سوريا، ولا تزال المأساة متواصلة.

فإلى جانب القتلى حصدت الحرب آلاف الجرحى ومبتوري الأطراف، وملايين النازحين واللاجئين، فضلا عن آلاف المختفين قسرا والمخطوفين، الذي لا يزال أهلهم ينتظرون أي خبر عنهم.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد، عمت الطوابير العديد من المدن والمناطق، لاسيما الخاضعة للنظام.

ولم تستثن الأزمة سلعة أساسية، من الخبز إلى الوقود، وحتى بطاقات الهواتف.

وخلال الأيام الماضية، شهدت عدة محافظات سورية تصاعداً في “طوابير” السيارات أمام محطات الوقود، فضلاً عن استمرار الأهالي بالوقوف ضمن صفوف طويلة مكتظة أمام أفران الخبز، في ظل الانهيار المستمر للاقتصاد السوري وما يرافقه من غلاء فاحش بأسعار السلع وسط عجز المواطن عن تأمين أبسط احتياجاته اليومية، لاسيما مع ضعف المدخول وشح فرص العمل.

يأتي ذلك مع انهيارات جديدة بقيمة الليرة السورية، حيث سجلت أمس الأحد انخفاضًا جديدًا بقيمتها أمام العملات الأجنبية، وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق 4070 مبيع و4010 شراء، واليورو 4866 مبيع و4789 شراء، وذلك بحسب “العربية”.