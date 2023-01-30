الذهب حبيس نطاق ضيق مع ترقب اجتماع المركزي الأمريكي

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق نسبيا، الاثنين، مع توجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية بينما ينصب التركيز بشكل خاص على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1931.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1930.50 دولار.

ويستفيد الذهب بصفته من الأصول التي لا تدر عائدا من انخفاض أسعار الفائدة لأنه يقلص من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.

ومع انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر يومي 31 يناير كانون الثاني والأول من فبراير شباط يتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يقلص البنك من وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس بالمقارنة مع رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعات للسياسة النقدية هذا الأسبوع أيضا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.74 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1013.40 دولار. وقفز البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1639.90 دولار. (