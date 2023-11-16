الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الذهب على ارتفاع طفيف وسط توقعات توقف رفع الفائدة

منذ 12 دقيقة
الذهب

الذهب

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار الذهب الخميس مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي، إلا أن ارتفاع الدولار حدّ من المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1961.81 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1964.60 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس “هدأت التقلبات في أسعار الذهب بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأمريكي، ويبدو أنه مستقر تماما حول 1960 دولارا على الرغم من محاولة الدولار تعويض بعض خسائره”.

وواصل الدولار مكاسبه مقابل العملات المنافسة بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وعززت مؤشرات على تباطؤ التضخم رهانات المستثمرين على أن المركزي الأمريكي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.

ويدعم خفض أسعار الفائدة جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.36 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 890.95 دولارا، كما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1022.93 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نازحون من شمال غزة لجنوبها - فرانس برس
غزة تحت النار
ارتفاع عدد قتلى جيش الإحتلال.. وقصف إسرائيلي على محطة للوقود تؤوي نازحين بغزة
الصين وأميركا
البنتاغون يرحب بقرار استئناف الاتصالات العسكرية مع الصين
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري
غزة تحت النار
حماس: رواية إسرائيل بشأن مجمع الشفاء الطبي "مسرحية مفضوحة"

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
علي خامنئي وإسماعيل هنية
غزة تحت النار
خامنئي لحماس: سندعمكم سياسياً ومعنوياً.. ولكن لا علاقة لنا بحربكم!
أشرف ريفي
أشرف ريفي: إيران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار!