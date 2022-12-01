الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، بعد كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عززت توقعات رفع الفائدة الأمريكية بمعدلات أقل.

وبحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1775.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر تشرين الثاني.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 1788.90 دولار للأوقية.

وقال باول أمس الأربعاء إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة الرفع المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية.

وتتوقع الأطراف المشاركة في السوق الآن بنسبة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه المقبل في ديسمبر كانون الأول أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وتزيد أسعار الفائدة الأقل جاذبية المعدن النفيس وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة. وأنهى الذهب معاملات نوفمبر تشرين الثاني مرتفعا بأكثر من ثمانية بالمئة وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو تموز 2020.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات كشوف رواتب القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع أن تصدرها وزارة العمل غدا الجمعة والتي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.26 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1038.46 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1892.35 دولار للأوقية.