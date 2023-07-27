الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع

منذ 4 دقائق
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، الخميس، مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار، فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعا على نطاق واسع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1977.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0352 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو تموز.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1978.70 دولار.

وقال بريان لان من شركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة إن أسعار الذهب قد تشهد تقلبا بسبب إشارة الاحتياطي لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتا إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات القادمة.

ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وأشار إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر أيلول بناء على البيانات التالية. وأشار باول إلى أنهم لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم والذي من المتوقع أن يرفع البنك فيه أسعار الفائدة للمرة التاسعة ليبدأ بعدها في اتباع نهج “يتوقف على البيانات”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.04 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 967.97 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.64 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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