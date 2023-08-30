الذهب عند أعلى مستوياته في شهر

سجل الذهب أعلى مستوياته في شهر تقريبا، الأربعاء، إذ عززت مجموعة جديدة من القراءات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يضطر إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1945.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1504 بتوقيت جرينتش، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس آب. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1974.00 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أغسطس آب، بينما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني.

وذكرت خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن الرهانات على أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر أيلول ارتفعت إلى ما يقرب من 91 بالمئة، من 88.5 بالمئة قبل نشر البيانات، في حين زادت التوقعات بوقف رفع أسعار الفائدة في نوفمبر تشرين الثاني إلى ما يقرب من 59 بالمئة من 52 بالمئة في اليوم السابق.

وارتفعت أسعار الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.78 دولار للأوقية لتحوم قرب أعلى مستوياتها في شهر.

وانخفض سعر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 972.07 دولار لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته التي سجلها في 19 يوليو تموز. كما انخفض البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1226.08 دولار.