الجمعة 22 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 16 ديسمبر 2022 |
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الذهب في سبيله لتسجيل خسارة أسبوعية

منذ ساعة واحدة
الذهب

الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب قليلا الجمعة مع هبوط الدولار لكن المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا في سبيله الآن لتسجيل خسارة أسبوعية مع توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” استمرار عمليات رفع أسعار الفائدة لوقت أطول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1780.78 دولار للأوقية “الأونصة”، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة مسجلة 1789 دولارا.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

وقال كليفورد بينيت كبير الخبراء الاقتصاديين في إيه.سي.واي سكيورتيز إن الذهب يحاول الاستقرار لكنه لا يزال يواجه ضغوطا بسبب التقلبات المحيطة بالتضخم والنظرة المستقبلية لمعدلات رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة.

وهبطت أسعار الذهب بما يقارب الواحد بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن متراجعة بشكل حاد عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف منذ قرار المركزي الأمريكي الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعا وقول رئيسه جيروم باول إن المزيد من عمليات الرفع ستتم العام المقبل رغم انزلاق الاقتصاد صوب الركود.

ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وفي تلك الأثناء، رفعت الهند سعر الاستيراد الأساسي للذهب والفضة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس15\12\2022، والهند أكبر مستورد في العالم للفضة وثاني أكبر مستورد للذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23 دولارا للأوقية لكنها سجلت حتى الآن انخفاضا نسبته اثنين بالمئة للأسبوع.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1000.54 دولار، وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1817.88 دولار لكنه يتجه إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في شهرين.

    المصدر :
  • رويترز

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