الذهب في طريقه لأول تراجع أسبوعي في شهر قبل بيانات أمريكية

يتجه الذهب صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بعد صعود الدولار، لكن الأسعار استقرت اليوم الجمعة مع ترقب الأسواق بيانات رئيسية عن الوظائف الأمريكية بحثا عن دلائل على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في أوائل مارس آذار.

وزاد الذهب 0.1 بالمئة إلى 2030.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض نحو اثنين بالمئة خلال الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.10 دولار.

وصعد الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2135.40 دولار يوم الاثنين بفعل رهانات على خفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة قبل أن يهبط أكثر من 100 دولار بسبب عدم اليقين بشأن توقيت الخفض.

ومؤشر الدولار في طريقه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن الذهب لا يزال مدعوما فوق مستوى 2006 دولارات للأوقية، لكن بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع قد تعرض مستوى الدعم هذا للخطر.

وأشارت بيانات هذا الأسبوع إلى أن سوق العمل الأمريكية تفقد الزخم تدريجيا إذ يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى كبح الطلب في الاقتصاد الأوسع.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر تشرين الثاني في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.81 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 915.19 دولار. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 975.20 دولار للأوقية.