الذهب في طريقه للإغلاق على أفضل أداء ربع سنوي له

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 30/12/2022، وأصبح المعدن النفيس في طريقه للإغلاق على أفضل أداء ربع سنوي له منذ ‏حزيران 2020، بفضل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي‎.‎

وانخفض الذهب بنسبة 0.5 بالمئة فقط في عام 2022 بعد أن دفعت الزيادات المتعاقبة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي ‏الاتحادي الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في سبتمبر أيلول، لكنه قلص خسائره منذ ذلك الحين‎.‎

وفي آخر يوم للتداول في عام 2022، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1818.70 دولار للأوقية (الأونصة) ‏بحلول الساعة 1858 بتوقيت جرينتش. ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند التسوية ليجري تداولها عند ‏‏1826.2 دولارا‎.‎

وأشار محللون إلى أن السوق في عام 2023 ستحركها ردود فعل البنوك المركزية العالمية على التضخم المتصاعد‎.‎

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام مما يقارب الصفر في مارس آذار إلى نطاق بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة، ‏في أشد موجة من موجات رفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي، الأمر الذي دفع الذهب للانخفاض من مستوى يكاد ‏يكون قياسيا فوق 2000 دولار للأوقية في آذار‎.‎

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.79 دولار للأوقية. وصعد البلاتين ‏‏0.9 في المئة إلى 1063.43 دولار، بينما تراجع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1784.76 دولار‎.‎

ويتجه كل من الفضة والبلاتين نحو ارتفاع سنوي، بينما يتجه البلاديوم لتكبد خسارة بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي.‏