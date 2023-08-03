الذهب قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، الخميس، بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في يوليو تموز لتعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 يوليو تموز المسجل في الجلسة الماضية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1970.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في أربعة أسابيع وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات نمو وظائف القطاع الخاص الأمريكي 324 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة توقعات رويترز بزيادتها 189 ألف وظيفة فحسب.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.72 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 917.74 دولار. وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1237.19 دولار للأوقية.