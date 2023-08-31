الذهب قرب أعلى مستوى في شهر

ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر، الخميس، إذ عززت مجموعة جديدة من البيانات الأمريكية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق اليوم قد تعدل هذه التوقعات.

وبحلول الساعة 0331 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1945.40 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولار.

وعلى الرغم من مكاسب الذهب هذا الأسبوع فإنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري نحو واحد بالمئة، إذ يتطلع الدولار إلى أول ارتفاع شهري له في ثلاثة أشهر وتستعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية لارتفاعها الشهري الرابع بعد أن وصلت إلى مستويات عام 2007 الأسبوع الماضي.

وقال مايكل لانجفورد، كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز إن نفقات الاستهلاك الشخصي وأرقام التوظيف الشهرية في الولايات المتحدة ستقدم إرشادا بخصوص أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات صدرت خلال هذا الأسبوع نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقل بقليل مما كان يعتقد في البداية خلال الربع الثاني من العام، في حين انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في ما يقرب من عامين ونصف في يوليو تموز مع تباطؤ سوق العمل تدريجيا.

في الوقت نفسه، أظهر مسح رسمي انكماش نشاط التصنيع للشهر الخامس على التوالي في أغسطس آب بالصين، وهي أكبر مستهلك للذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.59 دولار للأوقية، بعدما صعدت إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر أمس الأربعاء.

واستقر البلاتين عند 974.13 دولار، ويتجه لتحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي. وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1232.98 دولار، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري أربعة بالمئة.