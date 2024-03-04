الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين

بقيت أسعار الذهب اليوم الاثنين قريبة من أعلى مستوياتها في شهرين بعد قراءات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عززت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2081.34 دولار للأوقية لكنه حوم بالقرب من مستوى 2088.19 دولار الذي سجله يوم الجمعة عندما بلغ أعلى مستوياته منذ 28 ديسمبر كانون الأول.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2090.10 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل لدى ماركس للخدمات المالية “ما سيحدث على صعيد أسعار الفائدة هو المحرك الرئيسي للذهب، وقد شهدنا تحركا أعلى في أسعار الذهب يوم الجمعة لأن سلسلة من البيانات بشأن الاقتصاد الكلي الصادرة في الولايات المتحدة دفعت التوقعات باتجاه خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا”.

وزادت أسعار الذهب نحو 50 دولارا الأسبوع الماضي في ظل تحقيق جميع المكاسب بلا استثناء في اليومين الأخيرين منه على خلفية البيانات الضعيفة بشأن الإنفاق في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة وتراجع الضغوط بشأن الأسعار بحسب مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الاتحادي.

ويشير تطبيق احتمالات تحركات أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن إلى رفع المتعاملين آمالهم بشأن خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران ويرون الآن فرصة 74 بالمئة لتحقق ذلك مقارنة مع نحو 65 بالمئة يوم الاثنين الماضي.

ويزيد انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ستكون البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية التالية هي تقرير التوظيف عن شهر فبراير شباط المقرر صدوره يوم الجمعة.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، انخفض سعر البلاتين الفوري 0.6 بالمئة إلى 881.22 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 955.71 دولار. وانخفض المعدنان أكثر من عشرة بالمئة منذ بداية العام.

وتواجه شركات تعدين البلاتين في جنوب أفريقيا أزمة في ظل انخفاض أسعار المعدن المستخدم في صناعة السيارات.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.01 دولار.