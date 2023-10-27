الذهب مستقر.. والأنظار تتجه للوضع في الشرق الأوسط

استقرت أسعار الذهب (الجمعة 27-10-2023) مدعومة باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة الذي تغذيه التوترات في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر الأسبوع المقبل.

وبحلول (الساعة 13:22 بتوقيت غرينتش)، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1980.35 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1989.60 دولار.

وقال تاي وونج تاجر المعادن المستقل المقيم في نيويورك “الذهب يتماسك في نطاق ضيق للغاية محتفظا بكل مكاسبه الأخيرة تقريبا، إذ لا تزال السوق قلقة للغاية بشأن التصعيد في الشرق الأوسط”.

ونفذت القوات الإسرائيلية أكبر هجوم بري لها في غزة خلال حربها المستمرة منذ 20 يوما على حركة حماس خلال الليل. وربح المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا نحو ثمانية بالمئة أو أكثر من 140 دولارا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في 31 أكتوبر تشرين الأول والأول من نوفمبر تشرين الثاني وسط توقعات المتداولين بأن يترك مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 22.81 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 903.95 دولار كما زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1137.62دولار. ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.