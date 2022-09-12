الذهب والفضة يقفزان مع تراجع الدولار

قفزت أسعار الذهب واحدا بالمئة، الاثنين، بدعم من انخفاض الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية للبحث عن دلائل بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1730.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1715 بتوقيت جرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى له منذ 30 أغسطس آب عند 1734.99 دولار.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.79 بالمئة إلى 1742.20 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

وقال كريج إرلام، محلل الأسواق في أواندا “تخلى الدولار عن مكاسبه واستقرت عوائد سندات الخزانة مما يساعد على الانتعاش الذي نشهده في (أسعار) الذهب”.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 5.8 بالمئة إلى 19.87 دولار للأوقية مسجلة أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وصعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 904.05 دولار للأوقية بينما قفز البلاديوم 4.4 بالمئة إلى 2269.00 دولارا.