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الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسب في أربعة أشهر

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 31 - يوليو - 2023 10:27 صباحًا
احتياطي الذهب

الذهب

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تتجه أسعار الذهب، الاثنين، إلى تحقيق أكبر مكاسب لها في أربعة أشهر مع تزايد التوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسية ربما تقترب من إنهاء دورات تشديد السياسة النقدية الحالية.

وبحلول الساعة 0431 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1954.79 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1953.80 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس “تشعر الأسواق بأنها متأكدة من تقييمها بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينهي رفع أسعار الفائدة أو يقترب من إنهائها في ظل إشارة جميع تقارير التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة إلى تراجع التضخم بوتيرة أسرع”.

وأضاف “حقق ذلك تأثيرات إيجابية بالنسبة للذهب منذ تلقى دعما عند مستوى 1900 دولار تقريبا”، مشيرا إلى أن السوق ظلت في فترة من العام مرتبطة بحركة أسعار متقلبة وعائدات أقل استقرارا.

ومن المتوقع أن تنهي أسعار الذهب الشهر مرتفعة بنحو 1.8 بالمئة عند أعلى مستوى لها منذ مارس آذار لأن التوقعات باحتمال أن تقترب أسعار الفائدة الأمريكية من ذروتها وضعت الدولار على مسار ثاني انخفاض شهري له على التوالي.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عامين في يونيو حزيران، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يقترب أكثر من إنهاء أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

كما عزز اثنان من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة من احتمال أن ينهي البنك أسرع وأطول سلسلة لرفع أسعار الفائدة.

وارتفاع أسعار الفائدة يقلل من شراء الذهب الذي يُسعر بالدولار ولا يدر عوائد.

ويبدو أن معادن نفيسة أخرى تتجه لتسجيل مكاسب شهرية بقيادة الفضة التي ارتفعت في المعاملات الفورية 6.5 بالمئة لكنها انخفضت 0.5 بالمئة خلال اليوم إلى 24.22 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 927.38 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1241.93 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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