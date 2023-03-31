الذهب يتجه لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي

تتجه أسعار الذهب لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي (الجمعة 31-3-2023) وسط إقبال المستثمرين على المعدن النفيس مع تزايد الرهانات على إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وبحلول (الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش)، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1977.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في أعقاب البيانات التي أظهرت ارتفاعا متواضعا في إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة في فبراير شباط الماضي.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1977.80دولار.

وارتفع الدولار الأمريكي اليوم الجمعة مما أدى إلى الحد من الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية.

وتخطى الذهب مستوى ألفي دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين في وقت سابق من الشهر، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف رفع أسعار الفائدة لتجنب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.1 دولار للأوقية، وصعد البلاتين أيضا 0.9بالمئة إلى 994.89 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1473.25دولار.