الذهب يتجه لتسجيل أفضل أسبوع منذ أكثر من عامين

تتجه أسعار الذهب لتحقيق أكبر ارتفاع في أكثر من عامين بعد زيادة مكاسبها (الجمعة 11-11-2022)، إذ عززت الدلائل على تباطؤ التضخم الآمال في احتمال أن يتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تخفيف سياسة التشديد النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1756.54 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1127 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من اثنين بالمئة أمس الخميس إذ أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بأقل من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1759.70دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 4.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. ويرى المتعاملون أن هناك فرصة بنسبة 73.5 بالمئة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي في ديسمبر كانون الأول.

واستمر مؤشر الدولار في التراجع لينخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبا. وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد أمس الخميس. وتسير أسعار الذهب في الاتجاه المعاكس لعوائد سندات الخزانة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 21.43 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1042.90 دولار للأوقية، متجها إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير شباط 2021. وصعد البلاديوم 2.02 بالمئة إلى 2004.25 دولار.