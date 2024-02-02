الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب في 7 أسابيع

تتجه أسعار الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها في سبعة أسابيع الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المتداولون بيانات رئيسية عن الوظائف الأمريكية تصدر لاحقا للتكهن بمتى قد يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2053.89 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد المعدن 1.8 بالمئة هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر\كانون الأول.

فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2071.10 دولار.

وقال بريان لان من جولد سيلفر سنترال في سنغافورة “من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في مارس، لكن المتداولين في السوق على يقين من أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بعد ذلك… التصريحات كانت جيدة بالنسبة للذهب”.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة أمس الخميس 1\2\2024 بعد أن أظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة زادت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير منفصل أن إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة نمت بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع.

وسيتحول تركيز المستثمرين إلى بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والمقرر صدورها.

وأدت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل السبائك وسندات الخزانة.

وهبط مؤشر الدولار 0.4 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وتراجع رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول عن فكرة خفض أسعار الفائدة في الربيع، لكنه عبر عن ثقته في تحرك التضخم نحو النطاق المستهدف عند اثنين بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.13 دولار للأوقية. كما خسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 911.24 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 966.42 دولار.