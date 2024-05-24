الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 5 أشهر

وصلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الجمعة 24 أيار/مايو 2024، لتتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من خمسة أشهر مع بدء تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن احتمال للتشديد النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2336.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ التاسع من مايو أيار في وقت سابق. وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار يوم الاثنين لكنه انخفض نحو خمسة بالمئة منذ ذلك الحين.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2337.80 دولار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف “لهجة التشديد النقدي الواردة في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية في مايو تشير إلى عجز صناع السياسة عن خفض أسعار الفائدة بثقة… مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، ويبدو أن المعادن تأثرت بذلك”.

والذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ورغم أن السياسة الحالية هي “الإبقاء” على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، كشف محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء أيضا عن مناقشات بشأن احتمال رفعها مرات أخرى.

وأظهرت رهانات المتعاملين تزايد الشكوك في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 30.49 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1022.35 دولار، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 974.73 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية.