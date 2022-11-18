الذهب يتجه لخسارة أسبوعية بفعل توقعات رفع الفائدة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب (الجمعة 18-11-2022) متجهة لتكبد خسارة أسبوعية عقب إشارات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى انتظار مزيد من إجراءات رفع أسعار الفائدة مع سعي البنك لخفض التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1753.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1654 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن يسجل خسارة أسبوعية نسبتها 0.9 بالمئة وهي الأكبر منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول.

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة هي الأخرى إلى 1756.70 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن في مؤسسة هاي ريدج فيوتشر إن الانخفاض الطفيف في سعر الذهب بعد صعوده في الآونة الأخيرة كان نتيجة لأسباب فنية بسوق الذهب.

وقالت سوزان كولينز رئيسة الاحتياطي الاتحادي في بوسطن اليوم الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي في جعبته المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة مستقبلا في ظل سعيه لخفض التضخم، مضيفة أن زيادة بواقع 75 نقطة أساس ما زالت مطروحة على الطاولة.

واستقر مؤشر الدولار مما يجعل الذهب أعلى سعرا لحائزي العملات الأخرى، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمركية قليلا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 21.02 دولار للأوقية إلا أنه من المتوقع أن تتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 2.9 بالمئة.

وزاد سعر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 983.25 دولار فيما انخفض البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1960.88 دولار، وكلاهما في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية.