الخميس 17 ربيع الأول 1444 ﻫ - 13 أكتوبر 2022 |
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الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

منذ 45 دقيقة
الذهب

الذهب

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تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1668.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 0420 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1675.50 دولار.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تقليديا وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يدر عائدا ثابتا.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تسجل 8.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول، مما قد يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة مرة أخرى.

وانخفضت الفضة في العقود الفورية 0.5 بالمئة إلى 18.96 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 881.63 دولار والبلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2138.43 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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