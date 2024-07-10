الذهب يتحرك في نطاق ضيق والأنظار على قراءة التضخم في أمريكا

تداول المستثمرون الذهب في نطاق سعري ضيق اليوم الأربعاء بينما يترقبون قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2367.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0229 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2374.10 دولار.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن التضخم تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن “المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز” مبررات اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرا. وسيتحدث باول أمام مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 73 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول. ويزداد الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا مع تراجع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو حزيران، المقرر صدورها غدا الخميس، أن الأسعار الرئيسية ارتفعت 0.1 بالمئة على أساس شهري، وأن الأسعار الأساسية زادت بمقدار 0.2 بالمئة. ومن شأن ذلك أن يجعل الارتفاع على أساس سنوي عند 3.1 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 30.89 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 984.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 981.37 دولار.٠