الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ شهر

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ شهر، بعدما أدى استمرار “جيروم باول”، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في تشديد السياسة النقدية بهدف خفض التضخم إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا وصعود الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1721.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش، بعدما سجّل أدنى مستوياته منذ 27 تموز، عند 1720.31 دولار في وقت سابق من اليوم. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب واحدا بالمئة إلى 1732.30 دولار.

وتجاوز مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ 20 عاما، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأميركي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

وفي خطاب ألقاه في بداية ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة، قال باول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيواصل رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم حتى على الرغم من تسببه في “بعض الألم” للأسر والشركات.

وتتوقع الأسواق الآن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل في أيلول.

كذلك، دعا صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل حتى مع ظهور مخاطر الركود في الأفق.

ويُعتبر الذهب وسيلة تحوط من المخاطر الاقتصادية، لكنّ ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر عند 18.56 دولار للأوقية. كما هبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 855.89 دولار واستقر البلاديوم عند 2110.43 دولار.