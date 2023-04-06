الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في عام مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في عام، الخميس، إذ استعاد الدولار بعض قوته بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لتقييم استراتيجية السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2014.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى سعر له منذ مارس آذار 2022 أمس الأربعاء. كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 2029.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما جعل السبائك باهظة الثمن للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال أجاي كيديا المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي “ما يحدث في السوق بسبب بعض التصحيح الفني لأن الارتفاع كان حادا جدا”.

وأضاف أن البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع كانت عناصر رئيسية في دعم أسعار الذهب وأشار أيضا إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل عطلة الجمعة العظيمة.

وصعد الذهب حوالي 2.4 بالمئة هذا الأسبوع بعد خفض مفاجئ في إنتاج النفط من قبل تحالف أوبك+ وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة على مدار الأسبوع، مما زاد من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ودفع المعدن الأصفر للارتفاع فوق 2000 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي أكثر من المتوقع في مارس آذار. وأظهرت بيانات منفصلة أن الوظائف الجديدة في القطاع الخاص كانت أقل بكثير من التوقعات.

وينتظر المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر مارس آذار المقررة غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى خسرت الفضة 0.7 بالمئة لتبلغ24.81 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1001.67 دولار ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1426.95 دولار.