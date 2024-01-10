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الذهب يتراجع قبيل بيانات التضخم الأمريكية

منذ ساعة واحدة
الذهب

الذهب

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، قبيل تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يلقي بعض الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.2 بالمئة إلى 2024.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 2030.60 دولار للأوقية.

ويركز المتعاملون الآن على تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الخميس والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع التضخم 0.2 في المئة في ديسمبر كانون الأول و3.2 في المئة على أساس سنوي.

وكشف تقرير أمريكي رسمي أن المستهلكين يتوقعون انخفاضا في التضخم، في حين قالت ميشيل بومان العضوة في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي إن السياسة النقدية للمركزي الأمريكي تبدو “مقيدة بما فيه الكفاية”.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 22.87 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 927.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 978.97 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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