الذهب يتراجع متأثّرًا بارتفاع الدولار

تراجع الذهب اليوم الأربعاء، بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية، متأثرًا بارتفاع طفيف للدولار، بالرغم من توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأميركية في الآونة الأخيرة، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1976.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينيتش، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 24 مايو/ أيار عند 1984.19 دولار أمس الثلاثاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1980 دولارًا.

وارتفع مؤشر الدولار قليلًا بعدما سجل أدنى مستوياته في أكثر من عام أمس الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى سعرًا للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وسجلت مبيعات التجزئة الأميركية زيادة أقل من المتوقع الشهر الماضي، إذ ارتفعت 0.2 بالمئة بالمقارنة مع توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاعها 0.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وقال ياب جون رونج، محلل استراتيجيات الأسواق لدى آي.جي، إنه في حين أن من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأميركي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 26 يوليو/ تموز، فإن البنك “من المتوقع أن يحافظ على نبرته المتشددة وهو ما قد يمثل تحديًا أمام الاتجاه الصعودي للذهب”.

وبحسب 106 خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، فإن رفع الفائدة المتوقع يوم 26 يوليو تموز إلى نطاق 5.25-5.50 بالمئة قد يكون آخر مرة يرفع فيها المركزي الأميركي الفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.

ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.06 دولار وتراجع البلاتين بنفس النسبة إلى 982.22 دولار للأوقية.

وخسر البلاديوم حوالي واحد بالمئة مسجلا 1306.97 دولار بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ 26 يونيو/ حزيران عند 1325 دولارًا أمس الثلاثاء.