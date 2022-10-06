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الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2022 7:20 مساءً
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا (الخميس 6-10-2022) في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فضلا عن إحجام المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة قبل بيانات الوظائف الأمريكية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1713.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 1147 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1722.50 دولار.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.6 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.7 بالمئة إلى 20.56 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 918.01 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 1.2 بالمئة إلى 2275.41 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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