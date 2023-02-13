الذهب يتراجع مع اقتراب بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، مع تأهب المستثمرين لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير كانون الثاني في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تحرك استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حيال أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1854.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1842 بتوقيت جرينتش بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1863.50 دولار.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم لكن تكلفة حيازته ترتفع عند رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الثلاثاء، والذي يُتوقع أن يكون قد ارتفع 0.4 بالمئة في يناير كانون الثاني.

وهبط مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، في حين تراجعت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير كانون الثاني خلال الجلسة، وهو ما خفف الضغط عن أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.91 دولار للأوقية، وصعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 954.32 دولار.

وزاد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1569.53 دولار، بعد أن هبط مقتربا من أدنى مستوى في ثلاث سنوات في وقت سابق من الجلسة.