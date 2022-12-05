الذهب يتراجع مع انتعاش الدولار

تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، تراجعا كبيرا مع عودة الدولار للاتفاع بفعل الرهانات على أن البيانات القوية للوظائف الأمريكية قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1536 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1775.68 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو تموز عند 1809.91 دولار للأوقية في وقت سابق اليوم.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1786.90 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 22.38 دولار للأوقية.

وانتعش قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني مع تعافي التوظيف، مما يبرهن على الزخم الحالي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي، الذي من المتوقع أن يشهد حالة من الركود العام المقبل.

وتراجع البلاتين بنحو واحد في المئة إلى 1004.56 دولار للأوقية، والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1895.38 دولار.