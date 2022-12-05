الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الذهب يتراجع مع انتعاش الدولار

منذ دقيقتين
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

A A A
طباعة المقال

تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، تراجعا كبيرا مع عودة الدولار للاتفاع بفعل الرهانات على أن البيانات القوية للوظائف الأمريكية قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1536 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1775.68 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو تموز عند 1809.91 دولار للأوقية في وقت سابق اليوم.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1786.90 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 22.38 دولار للأوقية.

وانتعش قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني مع تعافي التوظيف، مما يبرهن على الزخم الحالي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي، الذي من المتوقع أن يشهد حالة من الركود العام المقبل.

وتراجع البلاتين بنحو واحد في المئة إلى 1004.56 دولار للأوقية، والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1895.38 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية
ضربات جوية روسية على أوكرانيا.. والغرب يضغط على موسكو بالنفط
وزارة التجارة الأمريكية
ارتفاع طلبيات المصانع الأمريكية في أكتوبر
ديمترو كوليبا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزير خارجية أوكرانيا: استعدوا لهزيمة روسيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
وزير الاقتصاد: أدعو إلى سحب الدعوة لجلسة الحكومة.. وإلَّا!
البطريرك الراعي
الراعي: المسؤولون فككوا الدولة... ونداء لكل من بري وميقاتي!
لحظة محاولة الذب اختطاف الفتاة
فيديو مرعب.. ذئب يختطف فتاة صغيرة من سيارة والدها في كاليفورنيا!