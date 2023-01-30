الذهب يتراجع مع ترقب اجتماع المركزي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين حول العالم لسلسلة اجتماعات ستعقدها بنوك مركزية أبرزها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات بشأن توجهاتها الخاصة برفع أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1923.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1922.90 دولار.

وقال هان تان كبير محللي السوق لدى أكسينيتي “الذهب يبتعد عن أعلى مستوى في تسعة أشهر مع استقرار الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما تترقب الأسواق أحدث المؤشرات لتوجهات الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية”.

وخلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر يومي 31 يناير كانون الثاني والأول من فبراير شباط، يتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يقلص البنك من وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس بالمقارنة مع رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.

وتأتي توقعات إبطاء المركزي الأمريكي لوتيرة رفع الفائدة بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بينما تراجع إنفاق المستهلكين فيها للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر كانون الأول بما يضع الاقتصاد على مسار نمو أبطأ في مستهل 2023.

ويستفيد الذهب بصفته من الأصول التي لا تدر عائدا من انخفاض أسعار الفائدة لأنه يقلص من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعات للسياسة النقدية هذا الأسبوع أيضا.

واستقر الدولار إلى حد كبير مما يقلل جاذبية الذهب المقوم به لحائزي غيره من العملات.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.66 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1007.50 دولار. وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1638.06 دولار.