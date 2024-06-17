الذهب يتراجع مع ترقب مؤشرات على اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، في حين أظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن التضخم يستقر، ما رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتجه لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وبحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2321.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد صعوده أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2335.30 دولار للأوقية.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية غدا الثلاثاء وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وقراءات أولية لمؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة. ومن المقرر أيضا أن يتحدث عدد من مسؤولي بنوك الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي بعض الضعف في ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن سوق العمل يفقد زخمه ويبقي آمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول حية.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 68 بالمئة خفض الفائدة في سبتمبر أيلول، مقارنة بتوقعات بنحو 63 بالمئة قبل بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس الماضي.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 29.13 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 953.30 دولار، وخسر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 889.21 دولار.