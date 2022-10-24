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الذهب يتراجع مع صعود الدولار

منذ 54 ثانية
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما أبقت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى المستثمرين في حالة قلق.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1648.60دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1750 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة عند التسوية إلى 1654.10 دولار.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة الأخرى، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة على المشترين في الخارج، بينما حام مؤشر عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى بلغه في الآونة الأخيرة.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا “لا تزال السوق في وضع الانتظار والترقب… ما سيشير إليه مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بالضعف الذي يراه في الاقتصاد… يُتوقع أن يكون داعما إلى حد ما للذهب على المدى القصير”.

وما زال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 19.18دولار للأوقية، كما تراجع البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1968.58 دولار.

وهبط البلاتين 1.3 بالمئة إلى 919.67 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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