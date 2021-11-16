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الذهب يتراجع مع صعود الدولار

16 - نوفمبر - 2021
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تراجعا مع صعود الدولار بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.56 في المئة إلى 1852.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1920 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل في وقت سابق، أعلى مستوى منذ الرابع عشر من يونيو/ حزيران عند 1876.90 دولار.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 في المئة لتسجل عند التسوية 1854.10 دولار للأوقية.

ونمت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأسرع من المتوقع، الشهر الماضي، مما يعطي الاقتصاد دفعة في بداية الربع الرابع. ودفعت تلك البيانات أيضا الدولار إلى أعلى مستوى في 16 شهرا.

وكان الذهب قفز بأكثر من اثنين في المئة، منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت في أكتوبر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.87 في المئة إلى 24.82 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 2.2 في المئة إلى 1063.00 دولارا. وارتفع البلاديوم 0.28 في المئة إلى 2160.10 دولار.

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