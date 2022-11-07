الذهب يتراجع من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

تراجعت أسعار الذهب (الاثنين 7-11-2022) من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأمريكي بعض مكاسبه، مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1672.99دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0449 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس 3 بالمئة يوم الجمعة مع تراجع الدولار بنسبة 2 بالمئة تقريبا بعد أن أنعشت بيانات الوظائف الأمريكية الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1676.30 دولار.

قال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس إن من المعتاد رؤية الأسعار تتراجع مقابل حركة كبيرة من الجلسة السابقة، فالذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار على نحو طفيف.

واستعاد مؤشر الدولار بعض الخسائر ليرتفع بنسبة 0.2 بالمئة.

أشار أربعة من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكرون في رفع سعر الفائدة بشكل أقل في اجتماعهم المقبل بشأن السياسة النقدية.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 20.56 للأوقية، وانخفض البلاتين واحد بالمئة إلى 951.46 دولار، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1871.00 دولار.