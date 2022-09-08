الذهب يتراجع وسط ترقب قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، الخميس، بينما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1716.59 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة أمس الأربعاء.

ولم تشهد العقود الأمريكية تغييرا يذكر واستقرت عند 1728 دولارا.

يأتي هذا بينما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين، والذي لامسه في الجلسة السابقة.

وقال بريان لان، العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة، إن “الكثير من الأنظار تتطلع لما سيقوله باول الليلة وما إذا كان هناك أي مؤشر على ما سيفعله مجلس الاحتياطي في نهاية الشهر”.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر. كما يتوقع المستثمرون إعلان المركزي الأوروبي رفعا كبيرا للفائدة لكبح جماح التضخم في قراره المرتقب الساعة 1215 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن يعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيسة البنك كريستين لا جارد في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 863.02 دولار للأونصة، كما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2037.47 دولار. واستقرت الفضة عند 18.5143 دولار.