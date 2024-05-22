الذهب يتراجع وسط ترقب لمحضر اجتماع المركزي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 أيار/مايو 2024، إلا أنها ظلت تحوم فوق مستوى 2400 دولار، وسط ترقب المستثمرين لصدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية بحثا عن مؤشرات جديدة حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2413.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2416.80 دولار للأوقية.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي للسياسة النقدية لشهر مايو أيار عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم. ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 64 بالمئة خفض الفائدة بحلول سبتمبر أيلول.

وأظهرت بيانات صدرت في الآونة الأخيرة أن التضخم الأمريكي استأنف اتجاهه الهبوطي، لكن واضعي السياسات في المركزي الأمريكي قالوا أمس الثلاثاء إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى لضمان عودة التضخم بشكل فعلي إلى مسار الانخفاض لنسبة الاثنين بالمئة المستهدفة قبل أن يخفض أسعار الفائدة.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة والضبابية الجيوسياسية من جاذبية الاستثمار في الذهب.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى (كي.سي.إم تريد) إن أسعار الذهب ستظل فوق مستوى 2400 دولار وسط ترقب لبيئة أسعار فائدة قد تكون أكثر مرونة في وقت لاحق من العام، لكن الارتفاع لمستويات قياسية جديدة ربما يتطلب تراجع الدولار أو عوائد السندات أو زيادة الطلب على المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 31.70 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما يوم الاثنين.

وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1049.55 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1017.73 دولار للأوقية.