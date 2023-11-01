الذهب يتراجع وسط ترقّب قرار السياسة النقدية للمركزي الأميركي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم، بعدما عززت المخاوف إزاء الصراع في الشرق الأوسط أسعار المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا لتتجاوز ألفي دولار للأوقية (الأونصة) الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 03:51 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1978.36 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1987.00 دولار.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية قفزة 7.3 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول، مع وصوله إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر عند 2009.29 دولار الأسبوع الماضي.

وقال كريستوفر وونج، المدير التنفيذي وخبير سوق الصرف الأجنبي في بنك إنجلترا، إن السوق دفعت الأسعار إلى ما فوق 2000 دولار، لكنها عادت للانخفاض، وحاولت الارتفاع مرة أخرى لكنها لم تفلح كثيرًا.

وأضاف أن العامل الرئيسي في السوق هو الصراع في الشرق الأوسط وإمكانية حدوث تصعيد مع انضمام أطراف أخرى إلى الحرب.

وقصفت إسرائيل مخيمًا للاجئين مكتظًا بالسكان في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 فلسطينيًا وأحد قادة حماس.

وتنتظر الأسواق الآن نتيجة اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيختتم في وقت لاحق اليوم، يليه تقرير الوظائف الشهرية الأميركية يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.662 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 927.77 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1120.91 دولار.