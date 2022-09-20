الذهب يتراجع وسط قوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بضغط من استقرار الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، في وقت يستعد فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإعلان رفع كبير لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1669.80 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 0839 بتوقيت جرينتش.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1678.20 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا كبير المحللين في أكتيف تريدز “الذهب تحت ضغط، ولا يزال قريبا من أدنى مستوى في عامين، الذي لامسه يوم الجمعة، والسبب الرئيسي هو قوة الدولار”.

ويظل الدولار مستقرا قرب أعلى مستوى في عقدين، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحملة العملات الأخرى. كما أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى لها منذ 2011.

ورغم أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 19.34 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 920.56 دولار، وانخفض البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 2173.31 دولار.