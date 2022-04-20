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الذهب يتعافى من أدنى مستوى في أسبوعين

منذ 6 ساعات
ارتفاع بأسعار الذهب

ارتفاع بأسعار الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار والقلق بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية تلوح في الأفق قيًدت المكاسب.

وبحلول الساعة 1825 بتوقيت جرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.1 بالمئة عند 1952.00 دولارا للأوقية (الأونصة)، متعافيا من أدنى مستوى في حوالي أسبوعين الذي لامسه في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1955.60 دولار.

وفي جلسة الثلاثاء، هبط الذهب بما يصل إلى 1.8 بالمئة إذ دفعت تعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوياهما في عدة سنوات.

وفي حين أن الذهب يعتبر أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاط بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.06 بالمئة إلى 25.14 دولار للأوقية في حين هبط البلاتين 0.65 بالمئة إلى 984.51 دولار.

وصعد البلاديوم 3.9 بالمئة إلى 2465.20 دولار للأوقية بعد أن قفز بما يصل إلى 4.8 بالمئة أثناء الجلسة.

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