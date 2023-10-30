الذهب يتماسك مدعومًا بالطلب على الملاذات الآمنة

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار المهم اليوم الإثنين، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 02:45 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2013 دولار للأوقية.

وتترقب أطراف السوق الآن قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة من دون تغيير، وأن ينصب التركيز على تصريحات رئيس البنك جيروم باول.

وأظهر استطلاع أجرته وريترز أن التضخم سيظل سيلاحق الاقتصاد العالمي في العام المقبل، إذ قال 75 بالمئة من 200 خبير اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن الخطر الرئيسي هو أن يكون التضخم أعلى من من توقعاتهم، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل أيضا أعلى لفترة أطول.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة الأعلى تقوض شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.35 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1124.48 دولار للأوقية.