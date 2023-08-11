الجمعة 24 محرم 1445 ﻫ - 11 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الذهب يتّجه نحو أسوأ أداء في سبعة أسابيع

منذ 36 دقيقة
الذهب

الذهب

A A A
طباعة المقال

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر اليوم الجمعة، متجاهلة بيانات التضخم الأميركية للشهر الماضي التي جاءت أفضل من المتوقع، إذ يواصل المعدن النفيس طريقه نحو أسوأ أداء أسبوعي في سبعة أسابيع، مع استمرار قوة الدولار وعائدات السندات الأميركية.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1916.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من يوليو/ تموز الذي لامسه في وقت سابق من اليوم. واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 1948.80 دولار.

وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8 بالمئة أمس الخميس، بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفع بأقل من المتوقع في يوليو/ تموز، مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.

وعادة ما ترفع الزيادات في أسعار الفائدة عائدات السندات وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 1.3 بالمئة هذا الأسبوع، فيما يتجه مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.72 دولار للأوقية والبلاتين 0.6 بالمئة إلى 912.04 دولار، ومع ذلك يتجهان إلى تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1290.43 دولار متطلعًا إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو/ حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مجلس الأمن الدولي
بعد 15 عامًا على احتلالها.. 6 دول تُطالب روسيا بالانسحاب من أراضٍ لجورجيا
من إثيوبيا
بينها أميركا.. 5 دول تُبدي قلقها إزاء العنف في إثيوبيا
النفط
وكالة الطاقة: نمو الطلب على النفط سيكون "أبطأ من المتوقّع" في 2024

الأكثر قراءة

انقلاب شاحنة في الكحالة
فيديو وصور.. مسلحو حزب الله يطلقون نيران أسلحتهم على أهالي "الكحالة"!
ماريان الحويك - رياض سلامة - رجال سلامة - نادي سلامة
ضربة قاصمة.. عقوبات أمريكية "صارمة" على الحسابات المالية لرياض سلامة ورفاقه
عناصر أمنية قرب شاحنة الكحالة
غزوة الكحالة.. تفاصيل أحداث الموت التي اندلعت بسبب شاحنة سلاح حزب الله