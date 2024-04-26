الذهب يحافظ على مكاسبه بعد صدور بيانات التضخم في أمريكا ويواجه التوترات الجيوسياسية

تشبث الذهب بمكاسبه اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بما يتماشى مع التوقعات، لكن المعدن النفيس الذي يمثل ملاذا آمنا في طريقه لهبوط أسبوعي مع تراجع المخاطر الجيوسياسية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2344.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1326 بتوقيت جرينتش. لكن الأسعار في سبيلها إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر كانون الأول بعد تفادي تصعيد كبير في أزمة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2356.90 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة الشهر الماضي بما يتماشى مع التوقعات، وهو تطور من غير المرجح أن يغير التوقعات بأن يرجئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر أيلول.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور البيانات، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية.

وأسعار الفائدة الأعلى تقلل من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.59 دولار للأوقية، وخسر البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليسجل 911.73 دولار، وهبط البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 958.50 دولار.