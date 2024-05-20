الذهب يحقق ذروة جديدة والفضة ترتفع إلى أعلى مستوى منذ عقد

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الاثنين إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد ينفذ أول خفض لأسعار الفائدة قريبا، في حين ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 عاما.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 2448.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 2453.20 دولار.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة ويتوقع المستثمرون الآن فرصة تب65 بالمئة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول سبتمبر أيلول.

وظل مؤشر الدولار ضعيفا، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر أخر اجتماع لمجلس الاحتياطي المقرر أن يصدر يوم الأربعاء إلى جانب تعليقات عدد كبير من المتحدثين باسم المجلس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 32.08 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما.

وكتب محللون في إيه.إن.زد في مذكرة “رخص الفضة نسبيا مقارنة بالذهب وقوة العوامل الأساسية المرتبطة بها يزيدان اهتمام المستثمرين”.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1083.05 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 12 مايو أيار 2023. وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.05 دولار.