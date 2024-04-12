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الذهب يحقق ذروة جديدة ويستعد لتحقيق مكسب أسبوعي رابع على التوالي

منذ 56 دقيقة
ارتفاع سعر الذهب (تعبيرية)

ارتفاع سعر الذهب (تعبيرية)

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ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية يوم الجمعة، 12 نيسان/أبريل 2024،، مع استمرار دعم المعدن الثمين من قبل مشتريات بنوك مركزية في ظل التوترات الجيوسياسية. تجاوزت هذه المكاسب القوية التحديات المتمثلة في البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي لم تثني المستثمرين عن اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 0345 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 2384.34 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2395.29 في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2401.80 دولار.

وقال لوكا سانتوس المحلل في إيه.سي.واي سكيوريتيز “الشيء الوحيد الذي بالتأكيد يدفع البنوك المركزية لشراء الذهب هو الحروب التي تحدث عالميا، فإذا نظرنا للتاريخ، يحدث هذا دائما لأن الذهب ملاذ آمن”.

وعلى الرغم من بيانات التضخم الأخيرة وتقرير الوظائف الأمريكي القوي الأسبوع الماضي الذي أثار المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فإن الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر من 15 بالمئة منذ بداية العام.

ينال ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 28.75 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير شباط 2021.

وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 986.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1049.83 دولارا.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

    المصدر :
  • رويترز

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