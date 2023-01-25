الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في 9 أشهر

غير الذهب اتجاهه إلى الصعود، الأربعاء، مع تراجع الدولار بينما يركز المستثمرون على مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة التي قد تؤثر على اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1940.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1840 بتوقيت جرينتش بينما جرت تسوية العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مرتفعة 0.4 بالمئة عند 1942.6 دولار.

وكانت الأسعار انخفضت حوالي 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر أمس الثلاثاء وسط إقبال على المعدن النفيس بفعل مخاوف بشأن ركود عالمي وآمال في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الدولار 0.3 بالمئة اليوم الأربعاء مما جعل الذهب أكثر إغراء لحائزي العملات الأخرى.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.81 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1041.63 دولار وتراجع البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 1696.50 دولار.