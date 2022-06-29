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الذهب يخالف التوقعات وينخفض متأثراً بتوقعات رفع أسعار الفائدة

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 29 - يونيو - 2022 4:06 مساءً
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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ارتدت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم الأربعاء مدفوعة بتراجع طفيف في العوائد مع استمرار تأثر جاذبيته كملاذ آمن إلى حد ما بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1826.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش مرتدا من أدنى مستوياته منذ أسبوعين عند 1811.70 دولار والذي لامسه في وقت سابق بالجلسة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1826.60 دولار.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية وانخفضت عوائد السندات وسط مخاوف متزايدة من أن صناع السياسات النقدية سيدفعون اقتصاداتهم باتجاه الركود في إطار مساعيهم لكبح التضخم.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم في منتدى البنك المركزي الأوروبي، وسيراقب المتعاملون أي مؤشرات على توجهات السياسة النقدية للمجلس بعدما رفع سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المحللون إن الذهب اقتفى أثر ضعف المعنويات في أسواق السلع الأوسع نطاقا بالإضافة إلى ارتفاع التضخم الذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يشهد سعر الفضة في المعاملات الفورية تغييرا يذكر عند 20.84 دولار للأونصة فيما ارتفع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 927.39 دولار، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1898.45 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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