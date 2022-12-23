الذهب يرتفع بعد بيانات عن تباطؤ التضخم الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23/12/2022 قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤا في التضخم الأمريكي وإن يكن غير كاف بشكل كبير حتى يدفع مجلس الاحتياطي الاحتياطي نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1796.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1922 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ 1804.2 دولار.

وارتفع الذهب نحو 0.2 بالمئة خلال الأسبوع في أفضل أداء في ثلاثة أسابيع.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول،بينما سجل التضخم مزيدا من التباطؤ.

وانخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تعافيا أسرع من التقديرات السابقة، مما قد يجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي أكثر حرصا على التصدي للتضخم.

وتتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض للعام الثاني على التوالي، بنحو اثنين في المئة.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.70 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 4.3 بالمئة إلى 1019.72 دولار، وارتفع البلاديوم 3.6 في المئة إلى 1741.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة صوب تحقيق مكاسب أسبوعية.