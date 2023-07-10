الذهب يرتفع بعد بيانات وظائف أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، بعدما ألقت بيانات وظائف أمريكية في الأسبوع الماضي بظلالها على قوة سوق العمل، الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1925.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1931 دولارا للأوقية.

وكشف تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف أقل معدل وظائف في عامين ونصف العام في يونيو حزيران.

ويقوض رفع أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 911.40 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1246.86 دولار للأوقية.