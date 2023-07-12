الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
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الذهب يرتفع بعد تراجع الدولار

منذ 13 دقيقة
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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إرتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد أن تراجع الدولار، وارتفع في المعاملات الفورية 0.2 %، بعد أن سجل أعلى مستوى في 3 أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 %.

وهبط مؤشر الدولار 0.3 % إلى أدنى مستوى له منذ 11 أيار/مايو، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أقل مستوى في أسبوعٍ تقريبًا.

وترى الأسواق أنّ هناك فرصة بنسبة 92 % لرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 25 و26 تموز/يوليو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % والبلاتين 0.4 % ، بينما هبط البلاديوم 0.1 %.

    المصدر :
  • رويترز

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